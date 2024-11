Double meurtre à Moss Side : un jeune Sénégalais tue son père et un Anglo-Jamaïcain

Moss Side, un quartier de Manchester, a été le théâtre d'un drame. L'Observateur, qui donne l'information, évoque un double meurtre au couteau. Une des victimes, Sidy Mouhamed Fall, âgée de 75 ans, a été tuée par son propre fils, souligne le journal, repris par Seneweb.



La même source indique que les secours ont découvert deux corps gisant dans une mare de sang. Celui du Sénégalais et de Norman Scott, un Anglo-Jamaïcain, âgé de 68 ans.



M. L. Fall, l'auteur présumé du double meurtre, un Sénégalais âgé de 23 ans, a été arrêté et placé en détention psychiatrique, selon la loi anglaise sur la santé mentale.



Le titre du Groupe futurs médias révèle «des tensions autour du désir du père de ramener son fils au Sénégal, pour l'arracher de l'enfer de la drogue». Ce qui a déclenché une rage folle chez le toxicomane.



