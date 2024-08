Double meurtre à Pikine : Les comptes Wave d'Aziz Dabala et de son neveu vidés après le drame Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2024 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Dans son édition de ce jeudi 22 août, LeTémoin révèle que le compte Wave de Abdoul Aziz Ba, le danseur connu sous «Aziz Dabala», et celui de son neveu, Boubacar Gano dit «Waly», retrouvés mort dans leur appartement à Pikine Technopole, ont été vidés. «Des retraits d’argent ont été effectués […] quelques heures seulement après le drame», signale le quotidien d’information, citant les premiers éléments de l’enquête.



Le Témoin se dit «convaincu que cette affaire de double meurtre sera très bientôt élucidée. Ce compte tenu de certains indices concordants et éléments probants dont disposent les enquêteurs de la DIC».



«Aziz Dabala» et son neveu ont été retrouvés morts mardi dernier. Plusieurs médias ont souligné que les corps présentaient de nombreuses blessures et qu’il y avait des traces de sang dans les murs et le couloir de l’appartement. Ouverte par le commissariat de Pikine, l’enquête a été finalement confiée à la DIC.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Double-meurtre-a-Pikine-Les...

Accueil Envoyer à un ami Partager