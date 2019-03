Double meurtre de Médinatoul Salam : Cheikh Béthio et compagnie jugés le 23 avril Le double meurtre de Médinatoul Salam, qui remonte au 22 avril 2012, concernant Cheikh Béthio Thioune et 19 co-accusés, sera jugée le 23 avril au 2 mai prochain au tribunal de Mbour.

L’affaire concerne le meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, deux disciples de Cheikh Bétio Thioune au cours d’une bagarre.



Ils sont poursuivis pour "homicide involontaire avec actes de barbarie, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d'armes à feu sans autorisation administrative, infraction aux lois sur les inhumations", entre autres, révèle Les Echos.

