Double meurtre de Médinatoul Salam : Les co-accusés de Cheikh Béthio vont faire appel (Avocat)

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Les co-accusés de Cheikh Béthio Thioune vont faire appel de leur condamnation. C’est ce qu’à révélé Me Moustapha Dieng, avocat du guide Thiantacoune, lors d’un point de presse au domicile de ce dernier à Médinatoul Salam. Quant à son client, l’avocat dit attendre son retour au Sénégal. « Dès qu’il se présentera sur le territoire sénégalais, nous allons formuler immédiatement une opposition à cette décision. Nous ferons en sorte qu’il soit lavé de tout ce qui pourrait porter à atteinte à son honneur et à sa considération. Bien évidemment, l’affaire sera rejugée », a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, Me Dieng s’étonne que son client ait condamné à 10 ans. « Il était reproché au Cheikh, quatre chefs d’accusation et les deux ont fait l’objet d’acquittement. Le tribunal n’a retenu contre lui que les chefs de complicité de meurtre et de non dénonciation de crime. Nous respectons la décision du juge, mais nous la partageons pas », lâche-t-il, entouré des disciples du Cheikh dont le fils de ce dernier, Serigne Saliou.



Jugé par contumace, Béthio Thioune a été condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés, de même que son chambellan Cheikh Faye. Ses autres co-accusés sont condamnés à 15 ans de travaux forcés, 8 et 5 ans pour les autres. 3 personnes ont été acquittées à l’issue de ce procès.



Par ailleurs, Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés sont condamnés à payer solidairement, la somme de 200 millions aux familles de Ababacar Diagne et de Bara Sow, par contrainte par corps.

