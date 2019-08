Double saisie de cocaïne au Port : La lettre de Grimaldi fâche Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

La double saisie de cocaïne au Port de Dakar semble écorner l’image de Grimaldi. Le géant italien a écrit une lettre au président de la République pour justifier l’origine de la drogue.



Mais, la manœuvre de Grimaldi n’a pas eu l’effet escompté. D’après le quotidien « Libération », la correspondance a irrité Macky Sall.



A retenir que la Douane réclame moins de 243 milliards de Fcfa en guise d’amendes et la prison pour les directeurs généraux de Grimaldi et Dakar Terminal.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos