Douche froide à l’ASER, la Cour Suprême confirme la décision de suspension de l’Arcop

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Cce jeudi, la Chambre administrative de la Cour Suprême a débouté l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) qui avait introduit un recours visant à annuler la décision de l’ARCOP qui avait suspendu le contrat le liant à AEE Power Ecp. Un contrat destiné l’électrification de 1 640 villages. Ainsi les services de Jean-Michel SENE devront patienter encore avant de voir un début d’exécution d’un des projets ayant soulevé le plus de vagues depuis l’élection du président Bassirou Diomaye FAYE. Cette décision maintient la suspension d’un projet pourtant crucial pour les zones rurales. Car, AEE Power Sénégal, impliquée dans le projet, s’était constituée volontairement dans cette affaire. Ce revers pour l’ASER pourrait avoir des conséquences majeures sur la poursuite de ce projet dont la mésentente entre les parties pourrait se terminer en négociations, a appris Atlanticact.com. Pour rappel, en septembre dernier alors que le DG de l’Aser Jean-Michel SENE AAE Power Ecp avaient fini de renégocier le contrat de l’offre spontanée destinée à électrifier plusieurs centaines de villages, l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) s’est prononcé suite à la saisine de la société AEE Power Sénégal contestant la décision de AEE Power Ecp de résilier le contrat conclu avec sa mandante dans le cadre du projet signé avec Aser pour la livraison d’équipements et la réalisation de services pour l’électrification de localités au Sénégal, dans le cadre du Programme national d’électrification rurale (PNER). L’Arcop a suspendu le projet d’électrification de 1 700 villages mené par AEE Power EPC et l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Le régulateur a été saisi par AEE Power Sénégal qui, évincé du projet, dénonce une violation de la loi sur l’attribution des marchés publics.



