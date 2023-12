Doudou Ka au magazine « Jeune Afrique » : «Sur le front des infrastructures, les progrès ont été particulièrement impressionnants »

Il affirme que des progrès impressionnants ont été notés sous Macky Sall. Il répondait à la question : « Alors que le mandat du président Macky Sall touche à sa fin, quelles ont été selon vous les avancées les plus notables ? ». Ce à quoi, il a répondu avec des exemples.



«Au cours des dix dernières années, l’espérance de vie au Sénégal a remarquablement augmenté, passant de 64 à 69 ans. Cette progression significative reflète des améliorations substantielles dans les conditions de vie. Parallèlement, le taux de pauvreté en milieu rural a chuté de 5,6 %, marquant une avancée notable dans la lutte contre la pauvreté.



Sur le front des infrastructures, les progrès ont été particulièrement impressionnants. Lorsque j’ai rejoint, en 2012, en tant que coordonnateur, le pôle des grands projets de la présidence de la République, le Sénégal dépendait fortement de bacs et de ferries pour la liaison entre différentes régions. Nous avions alors lancé le programme ambitieux « zéro bac », visant à remplacer ces liaisons par des ponts permanents. Aujourd’hui, 19 des 20 ponts prévus ont été achevés, et le dernier est en cours de réalisation, avec un engagement présidentiel pour sa finalisation dans les trois prochaines années », a confié Doudou Ka.



En matière d’infrastructures hospitalières, soutient-il, nous avons également réalisé des avancées majeures. Il a souligné que le nombre d’hôpitaux de niveau international est passé de trois à huit, améliorant considérablement l’accès aux soins de santé de qualité. «Ces progrès, tant en matière d’infrastructures que de santé, témoignent d’une évolution positive dans de nombreux domaines », a indiqué le ministre de l’Economie.

Adou FAYE





