Dounguel: Les jeunes en croisade contre le Maire de Madina Ndiathbé Entre l’édile de la commune de Madina Ndiathbé une localité située dans l’arrondissement de Cascas et les jeunes de la localité de Dounguel, ce n’est pas le grand amour. Et pour cause, ces derniers regroupés au sein d’un collectif se disent déterminés à lever le voile sur les pratiques inacceptables du maire. Ces derniers ont battu le macadam pour exprimer leur mécontentement.

Dans un mémorandum rendu public et destiné aux autorités administratives, dont le sous-préfet de CasCas, le gouverneur de la région de Saint-Louis et le ministre de la santé, ces contestataires ont égrené un chapelet de griefs contre les autorités municipales. Au premier rang de ces complaintes figure le projet de construction du dispensaire de Dounguel, qui a été « négligé pendant trop longtemps ».



Une situation qui a fini de plonger cette localité et ses environs dans une précarité sanitaire regrette Moussa Ousmane Sarr responsable des jeunes« Pourtant, le conseil municipal a alloué un budget conséquent de 24 millions de FCA pour ce projet vital renseigne-t-il. Cet investissement aurait dû permettre d'améliorer l'accès aux soins de santé pour notre communauté. Malheureusement, en raison d'un retard inexplicable de trois ans dans la réalisation de ce projet, nos concitoyens ont été privés des avantages attendus de ce dispensaire », a vivement déploré le collectif des jeunes de Dounguel avant de faire remarquer l’opération de saupoudrage tentée par le maire pour calmer les esprits, est vouée à l’échec.



Pour rappel, Selon toujours Sarr , face à la forte pression de la communauté, l’édile de Madina Ndiathbé avait pris sur lui de convoyer des tonnes de ciment sur place ». Ce matériel envoyé pour la construction du dispensaire de Dounguel provient-il du budget initial alloué ou serait –il fourni, à partir de fonds personnels ? Autant de questions qui appellent des réponses précises à la population de Dounguel pour dissiper tout doute sur la gestion des ressources et la bonne utilisation des fonds publics, a prévenu ledit collectif.



Autre grief soulevé par ces frondeurs habillés tous en rouge : la question de l'inéquité dans la distribution des lampadaires solaires entre les différents villages de la commune de Madina Ndiathbé.« Il est regrettable de constater que certains villages ont reçu plus d'équipements que d'autres, créant ainsi des disparités injustes en matière d'accès à l'éclairage public. Cette inéquité nuit à la sécurité et à la qualité de vie de nos communautés, renforçant les inégalités et la frustration parmi nos concitoyens », se sont encore insurgé les jeunes de Dounguel, avant de regretter l'absence de soutien ou d'encouragement de la part du Maire pour les événements culturels et les activités éducatives locales.



Selon eux, c’est un désintérêt ou une négligence envers les richesses culturelles et éducatives de la communauté, socles de la promotion endogène du terroir. Devant toutes ces préoccupations légitimes, le collectif des jeunes de Dounguel réclame, avec le soutien de la communauté de base, une « gestion transparente, une répartition équitable des ressources locales et un engagement sincère envers le bien-être de tous nos concitoyens. « Le temps de l'inaction et de l’inéquité est révolu. Ensemble, nous exigeons un avenir plus juste, plus inclusif et plus lumineux pour notre commune », lit-on dans le mémorandum destiné aux autorités de tutelle.



