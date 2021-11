Doyen des juges d’instruction : Un Maham Diallo peut en cacher un autre

Toutefois depuis son installation, des rumeurs ont circulé un supposé lien de parenté avec un membre fondateur de l’Alliance pour la République (Apr) rappelé à Dieu et qui portait le même nom. Ainsi, la famille de ce dernier a sorti un communiqué ce samedi 27 novembre pour apporter des précisions.



«Suite à une information infondée faisant état du nouveau Doyen des Juges comme étant le fils de feu Maham Diallo, membre fondateur de l’APR et ex-président du Conseil des Sages du parti, la famille de feu Maham Diallo, tient à démentir de tels propos qui ne peuvent nullement porter atteinte à leur honorabilité et à leur dignité», ont indiqué les membres.



Avant de déclarer: «Le nouveau Doyen des Juges n’a aucun lien parenté avec la famille de feu Maham Diallo. La famille tenait à apporter des éclaircissements auprès de l’opinion sur cette fausse information qui tente de jeter le discrédit sur la famille ». «De telles affirmations gratuites ne peuvent aucunement porter atteinte à la famille du défunt qui a servi loyalement et fidèlement son pays dans un corps d’élite», regrette la famille du défunt Maham Diallo, administrateur civil de classe exceptionnelle et ancien Gouverneur.



Dakarposte.com