Dr Ababacar Mbaye, DG de l’Onas: « Le respect des normes techniques des fosses sceptiques peut aider à disposer d’un cadre de vie sain » Dr Ababacar Mbaye, Directeur général de l’Onas, précise que l’assainissement ne se limite pas à un assainissement collectif. Il y a, en effet, un assainissement autonome qui concerne plus généralement les ménages. Dr Mbaye exhorte au respect des normes et au dimensionnement des fosses septiques par rapport au contexte dans lequel le ménage est installé.

Le Directeur général de l’Office national de l’Assainissement (Onas), Dr Ababacar Mbaye, spécialiste en eau et assainissement, revient sur la nécessité de respecter les normes et le dimensionnement des fosses septiques par rapport au cadre de vie des ménages. Dr Mbaye a rappelé que l’assainissement n’est pas seulement collectif. Il est aussi autonome pour beaucoup de ménages. « Nous compatissons aux difficultés des populations, suite aux inondations et louons l’engagement des autres acteurs et structures qui sont sur le terrain en train de travailler pour diminuer la souffrance des inondés », a-t-il dit à l’occasion d’une rencontre de capacitation des journalistes sur les aspects de l’assainissement autonome.



Ainsi, l’ancien Directeur national de l’Assainissement au sein du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement reconnaît que le formateur a bien su donner des orientations. L’assainissement autonome, prévient-il, en respectant les considérations techniques, peut permettre aux ménages d’avoir un cadre de vie sain. Et, Dr Mbaye n’a pas manqué de souligner qu’une chose est de collecter, mais, il exhorte à la résolution des problèmes de dépotage et du transport des boues de vidange vers les stations de boues de vidange.



En réalité, relève-t-il, de la chaine de valeur partant de la collecte au traitement est né un quatrième maillon lié à la valorisation. Celle-ci reste un défi, devant permettre à l’assainissement d’être un secteur marchand. « L’objectif, c’est d’aller dans ce sens. Les attentes, c’est deux côtés. Au niveau des partenaires médias, les journalistes ont reçu des éléments leur permettant de communiquer sur certains aspects de l’assainissement.



Au niveau de l’Onas, nous avons appris beaucoup de choses par rapport au devenir de la communication de façon globale. Donc, nous devons essayer de communiquer davantage sur ce que l’Onas est en train de faire en termes d’investissement et en infrastructures pour le compte du Ministère de l’eau et de l’assainissement et sur instruction du Président de la République », conclut le DG de l’Onas.



Sous ce registre, Ababacar Mbaye recommande d’essayer de multiplier les initiatives avec les partenaires médias et voir comment augmenter le budget de la communication. D’après lui, augmenter le financement de l’assainissement consiste à prendre en compte tout ce qui est maître d’ouvrages.





