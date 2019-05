Dr Abdou Khadre Sanoko, sociologue: " « Le ‘’Mbarane’’ est un véritable problème socio-économique, de manque de confiance et de pression sociale »

Interpelé sur le phénomène par le journal Kritik reçu dans le locaux de leral.net, Abdou KhadreSanoko, Docteur en Sociologie, considère que le ‘’Mbarane’’ qui poussent les femmes à la recherche de « pneus de secours assez économiques », est un véritable problème socio-économique, de manque de confiance et de pression sociale. « Pour une première analyse de la problématique du phénomène appelé ‘’Mbarane’’, nous pouvons parler d’une situation

d’estime de soi, pour les femmes qui s’adonnent à ce jeu. Car généralement, elles ont tendance à vouloir se prouver soit une certaine féminité ou une certaine esthétique pour se redonner confiance par rapport à la gente masculine. A ce niveau, elles laissent libre court à toutes les sollicitations des hommes à leur endroit pour asseoir leur valeur ou leur popularité par rapport aux autres filles.



Dans ce sens, cela va contribuer à leur redonner confiance en elles pour certaines alors que pour d’autres, qui n’avaient plus l’impression d’être au top

après un divorce ou un échec sentimental, c’est comme une nouvelle vie. Sous un autre aspect, il y a beaucoup de femmes qui sont parfaites sur le

plan esthétique mais qui sont confrontées à des difficultés financières extrême et, selon elles, leurs corps pourraient être un moyen d’investissement

pour les sortir de cette situation de pauvreté.



Dès lors, ce sont des pneus de secours assez économiques qu’elles vont chercher à travers d’autres personnes plus nanties qui les entretiennent financièrement. C’est à travers de véritables stratagèmes ou stratégies déployées que ces femmes vont essayer de pouvoir sortir de leur système socio-économique afin de pouvoir aussi survivre. Malheureusement, à ce niveau, les conséquences sont nombreuses et généralement néfastes. Notamment, des grossesses non désirées, des avortements, des menaces et même du maraboutage ».

