Dr. Abdourahmane Diouf: "Ousmane Sonko en prison, c'est l'aboutissement d'une justice politique, qui s'acharne sur l'opposition depuis 2013"

Ousmane Sonko en prison, c'est l'aboutissement d'une justice politique qui s'acharne sur l'opposition depuis 2013. La pénurie des candidats est un choix stratégique du régime depuis toujours.



Ousmane Sonko a juste le malheur de cristalliser l'espoir de milliers de Sénégalais. Comme d'autres avant lui. Sûrement, comme d'autres après lui.



Notre pays mérite la sérénité et la paix. Et ce n'est pas en mettant les solutions politiques alternatives sous l’éteignoir, que notre démocratie grandira.



Nous rappelons qu'Ousmane Sonko bénéficie encore d'une pleine et forte présomption d'innocence. Nous rappelons qu'à ce jour, aucune condamnation définitive n'eteint ses droits. Il est encore électeur et éligible.



Nous appelons les différentes institutions de la République, au respect strict de ses droits et libertés.



Nous appelons le régime en place, à plus de lucidité et à se focaliser sur la gestion efficiente des affaires courantes d'ici le 2 avril 2024. Aucun acte de nature à fausser une transition douce au service du peuple Sénégalais, ne doit être posé.



L'avenir appartient au peuple.









Ass Abdourahmane Diouf