Dr Alassane Ndiaye : « Un seul cas de fièvre jaune constitue une pandémie… »

Par Cheikh Tidiane Ndiaye et Fara Mendy Kidira, foyer de la fièvre jaune dans la région de Tambacounda. La compagne de vaccination, a l’instar des autres districts concernés, a bien débuté dans cette partie du Sud-est du Sénégal. Les personnes ciblées sont au nombre de 62.208 personnes. Une équipe de L’Asnews s’est déplacée pour mieux […] Par Cheikh Tidiane Ndiaye et Fara Mendy Kidira, foyer de la fièvre jaune dans la région de Tambacounda. La compagne de vaccination, a l’instar des autres districts concernés, a bien débuté dans cette partie du Sud-est du Sénégal. Les personnes ciblées sont au nombre de 62.208 personnes. Une équipe de L’Asnews s’est déplacée pour mieux comprendre la situation. Globalement 4 cas de fièvre jaune dont 2 décédés répartis dans le district de Kidira entre l’arrondissement de Bélé et celui de kéniéba. Il faut noter que le district sanitaire de Kidira polarise 24 postes de santé.



