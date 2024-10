Dr Alioune Badara Mbacké et ses complices présentés aujourd’hui devant la justice Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2024 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Violence conjugale/ Saliou Ndong Ce jeudi, le commissariat de Matam a interpellé Mayacine Guèye, agent de santé communautaire et cinquième suspect dans l’affaire, qui avait prétendu être hors du pays. Le médecin-chef du district de Matam, Dr Alioune Badara Mbacké, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs impliqués dans la traque, la séquestration et […] Sénégal Atlanticactu/ Violence conjugale/ Saliou Ndong Ce jeudi, le commissariat de Matam a interpellé Mayacine Guèye, agent de santé communautaire et cinquième suspect dans l’affaire, qui avait prétendu être hors du pays. Le médecin-chef du district de Matam, Dr Alioune Badara Mbacké, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs impliqués dans la traque, la séquestration et l’agression de Dieynaba Sangaré Ndiaye, ont été déférés ce vendredi. Selon Libération, ils font l’objet de poursuites pour enlèvement, coups et blessures volontaires, voies de fait, et non-assistance à personne en danger. L’enquête met en lumière une « action commando » dirigée contre Dieynaba Ndiaye. Lors de son audition, Dr Mbacké a nié avoir exercé des violences contre son ex-épouse. Cependant, les quatre autres accusés sont soupçonnés d’avoir aidé le médecin à la séquestrer, puis à la transférer brutalement vers une autre localité, dans des conditions injustifiées.



Source : Source : https://atlanticactu.com/dr-alioune-badara-mbacke-...

