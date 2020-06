Dr. Aloyse Diouf: « Je devais rejoindre l’Oms depuis le mois de mars mais…Il n y a aucun problème entre moi et Diouf Sarr »

Il n y a plus aucun doute, le Docteur Aloyse Diouf a quitté son poste de Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale pour rejoindre l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Il en a fait l’annonce sur la Rfm et, est revenu sur les raisons de son départ.



« Ce qui se passe est que je devrais rejoindre le bureau de l’Oms pays depuis le mois de mars mais c’est à cause de la crise du coronavirus que j’ai demandé à rester à mon poste, et l’Oms a bien voulu l’accepter », a expliqué M.Diouf.



« Aujourd’hui, le deadline est arrivé et après des échanges vraiment très courtois et très porteurs avec le ministre de la Santé, ce dernier dans un esprit d’ouverture et de générosité, m’a encouragé et c’est cela qui fait qu'aujourd'hui, je pars pour continuer à servir la santé au Sénégal. Je pars au niveau d’une autre institution mais je reste dans le monde de la santé », a-t-il indiqué.



M. Diouf a tenu également à rassurer et préciser: « Il n y a aucun problème avec le ministre de la Santé et moi. Et d’ailleurs, je le remercie profondément pour m’avoir conseillé, pour m’avoir soutenu et avoir béni mon départ du ministère ».







Leral.net