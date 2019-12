Dr Babacar Diop : « le communiqué de l’administration pénitentiaire est un tissu de mensonges » Le Dr Babacar Diop persiste et signe. « J’ai été violenté par 4 gardes pénitentiaires. J’ai bien identifié mes agresseurs. Le communiqué de l’administration pénitentiaire est un tissu de mensonges. Sinon, pourquoi m’ont-ils conduit à l’infirmerie », a-t-il déclaré, hier, lors d’un point de presse.

Samedi 28 Décembre 2019

Et de poursuivre, « mes avocats vont déposer une plainte dès la semaine prochaine. Je ne regrette rien, si c’était à refaire, je le referais ». Et de marteler : « tant que nos camarades ne seront pas libérés, nous poursuivrons le combat. D’ailleurs, nous allons organiser une grande manifestation le 10 janvier prochain ».

