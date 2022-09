Dr Babacar Diop : les grands moments d'une visite à Denver (Avec Bichri Tv en exclusivité à Denver) Les temps forts de notre séjour à Denver dans le Colorado ont été nombreux. Il y a eu cette réunion et une visite guidée avec la Fondation américaine Denver Botanic Garden qui sera à Thiès au mois de janvier 2023. Nous avons noué un partenariat pour réaliser un parc écologique à Thiès.

Rencontre tout aussi importante avec la municipalité et la Chambre de commerce de la ville d'Aurora en perspective d'un jumelage entre nos deux villes. De jeunes Thièssois et d' Aurora auront la possibilité de visiter les deux villes jumelles avec des échanges d'expertises de part et d'autre.



L'audience avec le Congressman Jason Crow de Colorado, au nom du peuple sénégalais, a été riche en émotions. M. Crow a apporté son soutien à la famille Diol emportée par un incendie criminel à Denver.



Geste d'autant plus significatif qu'il a eu à interrompre les travaux du Congrès pour exiger un hommage à la mémoire de nos compatriotes Djibril Diol, son épouse, sa sœur, sa fille et sa nièce. Le clou de ce séjour fructueux, a été ce discours prononcé devant le Gouverneur de Colorado et le maire de Denver.



En ma qualité d' "invité d'honneur" de ce septième congrès d'African Leadership Group, je suis largement revenu sur les incommensurables richesses de Thiès, son histoire et ses potentialités.



Merci à African Leadership Group. Merci à son Fondateur Papa Dia.

