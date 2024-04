Dr Cheikh Tidiane Dièye après sa nomination: « Je suis conscient des défis à venir (…) nous pouvons surmonter tout obstacle et construire un avenir prospère pour le Sénégal». Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2024 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

Nommé ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le premier gouvernement du régime du Président Diomaye Faye, Dr Cheikh Tidiane Dièye a témoigné sa reconnaissance du choix porté sur sa modeste personne.



« Je tiens à exprimer ma gratitude envers Le président de la République SEM Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, son Premier Ministre M. Ousmane SONKO ainsi que le peuple sénégalais pour ma nomination en tant que Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, un honneur que j'accepte avec humilité et détermination. », a indiqué Cheikh Tidiane Dièye. Le nouveau membre du gouvernement du Premier ministre, Ousmane Sonko se dit lucide face aux défis qui s’annoncent.



« Je suis conscient des défis à venir, mais reste convaincu que, grâce à notre collaboration collective, nous pouvons surmonter tout obstacle et construire un avenir prospère pour le Sénégal. Ma gratitude pour cette nomination est immense, et je m'engage à assumer cette responsabilité avec intégrité et compassion pour le bien-être de notre peuple », a indiqué le successeur de Serigne Mbaye Thiam à la tête du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Dr-Cheikh-Tidiane-Dieye-...

Accueil Envoyer à un ami Partager