Dr Cheikh Tidiane Dièye invité d'Intelligences Eco : "le débat sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO est mal posé" Leral.net lance aujourd’hui lundi l’émission « Intelligences Eco », le Mag' qui se veut l’écho de l’information économique et financière. Le premier invité de cette émission est le docteur Cheikh Tidiane Dièye, Directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement (CACID).

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 08:52 commentaire(s)|

Docteur Cheikh Tidiane DIEYE



Cheikh Tidiane DIEYE est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieur suivi d'un Doctorat en Etudes du Développement obtenus à l'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement de Genève en Suisse.



Il démarre sa carrière professionnelle au Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD) à Genève avant de rejoindre l'ONG internationale Enda Tiers Monde à Dakar. Quelques années plus tard il fonda le Centre africain pour le commerce, l'Intégration et le Développement (CACID), un Centre de ressources et d'expertise actif dans la gouvernance économique internationale. Il n est le actuellement le Directeur exécutif.



Dr Cheikh Tidiane DIEYE est, en outre Directeur de cours à l’Institut des Nations-Unies pour le Développement Economique et la Planification (IDEP) et enseigne dans de nombreuses universités; notamment au Master en Politiques et négociations commerciales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD); à l'Université Assane Seck de Ziguinchor; à l'Université Felix Houphouet Boigny d'Abidjan (Cote d'Ivoire), au Trade Capacity Building and Training Centre In Africa (TRAPCA) à Arusha en Tanzanie et Conférencier à l'Ecole d'été de l'Université du Quebec à Montreal au Canada.



Membre de plusieurs commissions techniques de la CEDEAO, notamment de l'équipe de négociation de l'Accord de Partenariat économique (APE), de la Task Force régionale sur le schéma de libéralisation des échanges et du comité scientifique de l'Institut de l'Afrique de l'Ouest, Dr DIEYE est aussi consultant et expert Senior pour de nombreuses institutions internationales dont: la Banque Africaine pour le Développement (BAD), la Commission économique pour l'Afrique (CEA), l'Union Africaine (UA); Le Centre du Commerce International (CCI); la CNUCED, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Institut des Nations-Unies pour le Formation et la Recherche (UNITAR) entre autres. etc.



Dr DIEYE est co-rédacteur en Chef de la revue Passerelles entre le commerce et le Développement Durable, publiée conjointement par ICTSD (Genève) et Enda CACID. Il jouit d'une expertise reconnue dans le domaine du commerce et des négociations internationales, de l'intégration régionale, de la coopération internationale et du développement durable.



Il a pris part à toutes les conférences l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 2003 en tant que Membre de la Délégation officielle du Sénégal (Mexique, Hongkong, Genève, Bali, Nairobi, Buenos Aires, etc.) ainsi qu'aux rencontres internationales organisées par les Nations-Unies, la Banque africaine de développement (BAD); l'Union africaine, etc.



Il a dirigé de nombreux travaux de recherche et, est l'auteur de plusieurs dizaines de publications.

