Dr El Hadj Oumar Diop sur la démocratie : « sous Macky Sall, l'opposition pas vue comme un adversaire mais un ennemi qu'il faut écraser…» Très souvent cité comme un exemple de démocratie apaisée en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est-il en train de perdre petit à petit ce prestige ? En tout cas, de plus en plus, des voix autorisées s'élèvent dans les milieux universitaires et des organismes non gouvernementaux pour tirer la sonnette d'alarme sur l'image peu reluisante de la démocratie sénégalaise sous la gouvernance du Président Macky Sall.

Dernière en date, la sortie de l’Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, El Hadj Oumar Diop qui a livré sa note sur l’état actuel de la démocratie sénégalaise à dix mois de la fin du magistère du Président Macky Sall.



Invité de l’émission Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 21 août, El Hadj Oumar Diop se prononçant sur la situation actuelle politique marquée par une escalade verbale toujours soutenue par presse interposée entre pouvoir et opposition, n’a pas caché sa crainte devant le statu quo actuel.



En effet, estimant que « l’élite politique sénégalaise me fait peur », l’Enseignant-chercheur à la Faculté de droit de l’Ucad a indiqué cette tension est alimentée par le jeu clair-obscur de la majorité au pouvoir qui utilise selon lui, « deux notions : la ruse et la réduction ». « Tentative de négociation d’un côté et répression des manifestations publiques, embastillement de l’opposition de l’autre. On sent réellement que la majorité considérait l’opposition non pas comme un adversaire politique mais comme un ennemi qu’il faut écraser, réduire au silence » a-t-il déploré avant de faire remarquer.



« La démocratie, ce n’est pas ça parce que la majorité n’a pas les mêmes moyens que l’opposition. La majorité a la force publique et la responsabilité de gouverner le pays. Mais ce qui est dangereux, c’est que l’opposition est allée jusqu’à retrouver la majorité sur ce même terrain-là. Et, on a vu quoi : des tentatives d’invectives parfois même des stratégies d’affrontement dans l’espace public parce que les droits de l’opposition n’étaient plus respectés par la majorité. »



Poursuivant son analyse, Docteur El Hadj Oumar Diop soutient que la situation actuelle n’a rien à voir avec le mode de fonctionnement de la démocratie sénégalaise marquée par « la qualité de son opposition et son élite politique ».



« Quand nous étions petits, lorsqu’on regardait le mode de fonctionnement du système : Professeur Abdoulaye Bathily, Professeur Serigne Diop, Professeur Iba Der Thiam et il y avait d’autres combattants comme le regretté Amath Dansokho et même Mamadou Diop Decroix, Landing Savané. La qualité de cette élite politique a conduit le Sénégal là où il se trouve aujourd’hui. C’est une élite politique qui s’est battue pour le respect des règles démocratiques et pour la consolidation de la démocratie. Or, aujourd’hui, on se pose des questions parce que la majorité tire de son côté, l’opposition tire de l’autre ».

