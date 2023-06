Dr. El Hadji Ibrahima Mbow, président de la plateforme « Bunt Bi », publie un livre intitulé « Sénégal Majeur, Entreprenant et Solidaire » Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 02:16 | | 0 commentaire(s)| Le livre "Sénégal Majeur, Entreprenant et Solidaire" est publié ce jeudi à la maison d'édition Harmattan Sénégal. L'oeuvre riche de 278 pages, expose 555 analyses, dynamiques et solutions structurés autour de 5 piliers majeurs. L'auteur Dr. El Hadji Ibrahima Mbow, par ailleurs président de la plateforme « Bunt Bi », voit par là, un programme pour un Sénégal prospère à partir de 2024.



