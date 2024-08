Dr Fatou Diouf Inspecte les Progrès du Complexe Frigorifique de Hann et Renforce son Engagement envers les Acteurs Locaux Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 20:45 | | 0 commentaire(s)| Le 5 août, le Ministre des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, Dr Fatou Diouf, a mené une visite de suivi au complexe frigorifique de Hann, un projet en phase finale de réalisation avec une progression de 97%. L’infrastructure en cours comprend trois chambres froides d’une capacité totale de 900 tonnes, deux unités de production de glace de 20 tonnes chacune, une salle de traitement et de conservation, ainsi qu’un parking et des toilettes, entre autres commodités.

Dr Fatou Diouf a souligné l’importance du conditionnement et de la conservation des produits halieutiques. Elle a salué l’initiative de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (Anam), qui a supervisé ce projet malgré quelques défis. « Nous sommes ravis des résultats obtenus et nous espérons pouvoir inaugurer ce complexe très bientôt en présence des acteurs concernés », a déclaré le ministre.



Au cours de sa visite, Dr Diouf a également inspecté le quai de pêche de Hann pour examiner les problèmes rencontrés par les professionnels du secteur. « Nous avons pris note des diverses difficultés que rencontrent les acteurs sur le terrain. Nous allons mettre en place des mesures correctives pour améliorer la situation », a-t-elle assuré. L’inspection s’est faite en présence de son équipe, de l’administration locale et des élus.



La visite s’est poursuivie à Thiaroye, où le ministre a rencontré les acteurs du centre de fumage, principalement composé de femmes. Dr Diouf a exprimé son soutien à l’autonomisation des femmes et a souligné l’importance de leur travail. Elle a également pris en compte les problèmes de canalisations et d’autres préoccupations soulevées par les acteurs locaux. « Nous allons plaider pour que toutes les questions liées à notre département soient prises en charge. Certaines préoccupations relèvent d’autres ministères, mais nous ferons le nécessaire pour résoudre les problèmes relevant de notre compétence », a-t-elle affirmé.



Face aux préoccupations environnementales, notamment l’accumulation de déchets autour des quais de pêche, Dr Diouf a insisté sur la nécessité d’une gestion environnementale rigoureuse. « Hann est confronté à un problème complexe de déchets provenant non seulement de la baie de Hann mais aussi du littoral. Nous avons ordonné un entretien permanent pour améliorer la propreté. Cependant, il est crucial que les acteurs locaux jouent un rôle actif dans la préservation de leur environnement », a-t-elle conclu.



Cette visite témoigne de l'engagement du Ministère des Pêches, des Infrastructures Maritimes et Portuaires à améliorer les infrastructures et les conditions de travail des acteurs du secteur, tout en renforçant la collaboration avec les communautés locales pour un développement durable.



