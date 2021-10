Dr. Ibrahima Mendy: « C’est le manque de maturité politique de Ousmane Sonko qui est à l’origine des violences à Ziguinchor » Dr. Ibrahima Mendy réagit aux affrontements entre militants de Doudou Kâ et ceux d’Ousmane Sonko. Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Ziguinchor, met tout sur le dos du leader de Pastef, dont il dénonce l’arrogance envers le chef de l’Etat et le manque de maturité politique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 14:00

Les affrontements entre les militants de Doudou Kâ et ceux d'Ousmane Sonko sont la conséquence du manque de maturité politique du leader de Pastef. C’est la conviction de Dr. Ibrahima Mendy.



Le responsable de l’Alliance pour la République à Ziguinchor qui tient d’abord, à condamner, avec vigueur, les violences survenues lundi 11 octobre 2021 dernier, ne met pas de gants pour fustiger l’‘’ attitude arrogante de Monsieur Ousmane Sonko à l’encontre de son Excellence le Président Macky Sall, lors de sa conférence presse ’’, tenue à Ziguinchor, au lendemain des faits.



Pour lui, ‘’ Ousmane Sonko doit comprendre à chaque fois qu’il s’attaque au Président Macky Sall, il manque de respect aux 58 % des Sénégalais qui ont élu le président de la République ’’. Et pour le partisan du chef de l’Etat, ‘ ’cela est inacceptable ’’.



A l’en croire, tout a été prémédité par le patriote en chef, dans le but de se refaire une santé politique dans la capitale du Sud. ‘’ Il cherchait en fait, à provoquer pour ensuite se victimiser et se relancer à Ziguinchor, car il avait perdu beaucoup de terrain du fait du grand travail abattu par les leaders de BBY à Ziguinchor ’’, croit-il savoir.



En outre, dénonçant ‘’ le discours discourtois et violent de Sonko ’’ lors de sa conférence de presse, Dr. Mendy souligne qu’il s’attendait à ‘’ un discours d’apaisement de sa part, mais non, il a préféré menacer et jeter en pâture la police nationale avec des termes inacceptables et irrespectueux ’’.



‘’ Cela ne nous étonne pas d’Ousmane Sonko, car il est l’incarnation de la violence tant sur le plan verbal que physique dans le milieu politique au Sénégal ’’, charge-t-il. Non sans avertir : ‘’ Il doit savoir que dorénavant, il sera face à nous à chaque fois qu’il sera irrespectueux envers le Président Macky Sall ’’.









