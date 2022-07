Dr. Mohamed Diallo, président de la coalition Naataangué Askan wi fait un clin d'œil à la Diaspora

1. Un ministère de souveraineté totalement dédié à la Diaspora et qui aura sous sa tutelle, les consulats,



2. Une carte consulaire à 10.000 Francs Cfa par personne ou 50.000 Francs Cfa pour les rapatriés et la prise en charge ses accompagnants,



3. Recenser tous les détenus sénégalais à l’étranger et leur apporter une protection consulaire dès leur interpellation,



4. Nommer les consuls généraux sur la base de critères apolitiques et de compétences,



5. Intégration et Vie associative des immigrés dans leurs pays d’accueil : écoles sénégalaises dans les pays à forte concentration sénégalaise ; aide dans les courriers administratifs ; cours d’alphabétisation et de langue ; Formation pour les adultes, cours sur l’intégration des immigrés dans leur société d’accueil ; Assistance dans les démarches administratives (demande de naturalisation, demande de renouvellement de titre de séjour, demande de régularisation administrative),



6. Programme immobilier uniquement pour les émigrés,



7. Ouverture de la Banque des Sénégalais de l’Extérieur afin de sécuriser les épargnes, les investissements, les envois et autres produits financiers des Sénégalais de l'Extérieur,



8. Faciliter l’arrivée des émigrés au Sénégal avec moins de tracasseries à l’aéroport,



9. Créer le Haut Conseil des Sénégalais de l’Extérieur (H.C.S.E) afin d’impliquer tous les acteurs de la Diaspora dans la gestion des flux migratoires et dans leur implication dans la vie du pays,



10. Possibilité pour les émigrés de ramener leurs véhicules âgés de 10 ans.



Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.









Dr. Mohamed Diallo

Président de la coalition Naataangué Askan wi