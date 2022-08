Dr Ousmane Birane Sané lâche le camp présidentiel de BBY à Sédhiou

L’acte peut être suspect puisqu’il intervient en pleine déroute de BBY de Sédhiou qui vient de perdre les élections face à Yewwi Askan Wi. Seulement le Dr Ousmane Birane Sané est arrivé au bout du rouleau du manque de considération dont il a été pendant longtemps victime au sein du camp présidentiel de BBY de Sédhiou dirigé par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.



D'aprés LeTémoin, le premier directeur général de l’antenne sénégalaise de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) s’était retiré de la vie politique active de BBY à Sédhiou après les locales. Lors des joutes de janvier dernier, il avait animé une liste parallèle avec Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de la Sécurité alimentaire à la tête d’un mouvement dénommé Nouvelle alliance des forces républicaines (NAFORE). Cette dernière avait engrangé 1025 des voix soit 12.69 % des suffrages. Mais malgré cet engagement politique pour Sédhiou, ce brillant économiste n’a jamais eu l’occasion de mettre sa compétence au service de sa région et du régime de Macky Sall.



L’homme est victime d’un ostracisme incompréhensible. Dr Ousmane Birame Sané aura eu l’élégance d’avertir son ami de 30 ans Jean Pierre Senghor de sa décision de geler ses activités au sein de NAFORE et de BBY de Sédhiou. Il a acté cette mesure ce dimanche à 18 h à l’heure de la fermeture des bureaux de vote de Sédhiou sans avoir aucune idée des résultats qui allaient sortir des urnes. Des résultats qui ont révélé la déroute du camp présidentiel à Sédhiou. L’ex-DG de la BRVM n’entend guère se retirer de la vie politique pour autant. Son amour pour Sédhiou et le Sénégal l’en empêchent. Il compte désormais donner une nouvelle orientation à sa vie politique.