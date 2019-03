Dr Pape Fara Diallo : « Le Hcct est une institution de trop » Pape Fara Diallo, Docteur en science politique, a indiqué que le « Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) est une institution de trop qui n'a pas sa place ». Invité de l’émission Objection de Sud Fm ce dimanche, il martèle, « Je l'ai dit dans ma thèse et je l'assume ».

Dimanche 24 Mars 2019

Se prononçant sur l’appel au dialogue politique lancé par le chef de l’Etat, l'enseignant chercheur à l'Ugb affirme que c’est un moment "rêvé aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir de dépasser cette phase infantile de notre démocratie où les acteurs ne sont d'accord sur rien". Selon lui, le contexte est d'autant plus favorable que Macky Sall "n'a plus rien à perdre".

Toutefois, il juge que les termes de références doivent être discutés en amont entre les acteurs. Dans ce sens, il a indiqué que l'institutionnalisation du statut de chef de l'opposition doit être une priorité pour la consolidation du dialogue politique.



