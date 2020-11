Dr Souleymane Soumaré, sur le nouveau gouvernement : «Le Président Macky a traduit en actes le dialogue national» Le Directeur général de l’Onfp (Office national de la formation professionnelle), Dr Souleymane Soumaré, en appréciant le nouveau gouvernement, a soutenu que le Président Macky Sall a traduit en actes le dialogue national, vu l’impératif de se souder et de se ceindre les reins pour faire, ensemble, face aux urgences des populations et de les résoudre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Novembre 2020 à 08:51

Le directeur général de l’Onfp (Office national de la formation professionnelle), Dr Souleymane Soumaré, qui appréciait la formation du nouveau gouvernement, a soutenu que le Président de la République, Macky Sall, malgré qu’il ait la majorité absolue au niveau de l’Assemblée nationale, ayant même été élu avec un très fort pourcentage, a quand même décidé de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation.



Aujourd’hui, a-t-il fait savoir, il a traduit en actes le dialogue national en faisant entrer dans ce nouveau gouvernement de grands partis de l’opposition, sans compter aussi cette place privilégiée qu’il a accordée à la jeunesse dans ce nouveau gouvernement, avec des orientations claires, a-t-il avisé. Il pense que le président veut se mettre à la disposition totale des populations 7 jours sur 7.



Pour lui, la pertinence de cette ouverture dans la formation du gouvernement se trouve, aujourd’hui, dans le fait que le Président Macky Sall lui-même, a opté pour une implication de toutes les forces vives de la nation.



Cette implication de toutes les forces vives de la nation, a-t-il apprécié, l’a amené à mettre en place un comité qui est chargé, aujourd’hui, du dialogue national. Dr Souleymane Soumaré a rappelé que dans ce dialogue national, il était question d’un chef de l’opposition. Pour les lectures politiques, a-t-il poursuivi, certains ont considéré que, naturellement, celui qui est arrivé deuxième des dernières élections présidentielles devrait occuper ce poste.



Mais, toutefois, a-t-il fait noter, ce qui motive une nomination personne ne peut le savoir, parce que c’est à la discrétion du président.

Pour lui, ce nouveau gouvernement c’est une inspiration du président d’impliquer toutes les forces vives de la nation pour mener le Sénégal à bon port. Dans le Cadre du PSE , aujourd’hui, compte tenu d’une situation particulière du Covid-19, le Président Macky Sall, avait invité toutes les forces vives de la nation de faire bloc pour combattre ce fléau ; et tout le monde avait dit "oui" à son appel. Et, aujourd’hui, Dieu fait que nous sommes en train de sortir de cette crise sanitaire avec des baisses considérables de contaminations, tournant autour de 1%.



Maintenant, a-t-il expliqué, on parle de relance économique. Et c’est dans ce contexte, a-t-il affirmé, que le Président de la République, Macky Sall, a jugé nécessaire d’impliquer toutes les forces vives de la nation dans ce gouvernement. D’où l’entrée du président Idrissa Seck qui occupe, aujourd’hui, la place de quatrième personnalité de l’État…



