Dragage de la Brèche de Saint-Louis: Les pêcheurs de Mbour protestent contre le retard des travaux

Jeudi 12 Septembre 2019

Les pêcheurs de Mbour regroupés au sein de l'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal (Unapas), se sont réunis une fois de plus pour crier leur ras-le-bol. Cette fois-ci, c'est pour protester contre le retard des travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis. « Nous soutenons nos frères Saint-Louisiens. Ils ont un problème récurrent et face à la léthargie de l'Etat. Nous allons passer à une autre étape. Si rien n'est fait, les pirogues n'iront plus en mer, durant trois jours.



412 pêcheurs sont morts dans la brèche de Saint-Louis. Ils ont payés de leurs vies, en essayant de participer dans le développement économique du Sénégal. Nous sommes des pêcheurs, nous n'avons que la mer. La corporation pêche doit être soutenue », explique le secrétaire général de l'Udepas (démembrement de l'Unapas) Mbour et membre de l'Unapas, Abdoulaye Ndiaye.



L'Unapas avait reçu des informations selon lesquelles, l'engin de dragage avait été acheté par l'Etat depuis le mois d'octobre. Et depuis, rien n'est fait. « Les morts et les décomptes macabres continuent laissant des orphelins et des veuves. Nous voulons que ça cesse », prévient-t-il.

