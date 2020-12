Dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis: Les travaux ont démarré

C’est l’une des annonces fortes du ministre des Pêches et de l’Economie maritime hier, lors de l’examen du projet de budget de son département, dont les crédits de paiement s’élèvent pour l’exercice 2021 à 50,194 milliards FCfa.



Selon Alioune Ndoye, les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis ont démarré et les équipes techniques sont sur le site. D’ailleurs, informe le maire socialiste de la commune de Plateau, l’entreprise en charge des travaux a reçu son ordre de service depuis le 06 novembre dernier. Interpellé sur le coût et la durée du projet, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a fait savoir que le montant des travaux avoisine les 7 milliards FCfa, pour une durée de 100 jours au plus tard, rapporte "L'As".

