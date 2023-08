Drame à Darou Thiamène: La foudre foudroie mortellement un homme et deux ânes Six personnes, habitant le village de Darou Thiamène, qui revenaient des travaux champêtres, ont été foudroyées par la foudre. Un des leurs, nommé Mara, gravement atteint, a perdu la vie. Les deux ânes qui tractaient la charrette sont aussi morts, suite à ce drame hivernal. D’après le récit glaçant des rescapés, ils étaient 4 adultes et deux enfants sur la charrette. Seuls Mara et les ânes ont perdu la vie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|



