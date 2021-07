Drame à Diass Palam: Le vendeur de poisson manipule un fusil et tue un garçon de 10 ans Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

La nuit du dimanche a été dramatique à Diass Palam, village sérère safène niché dans la commune de Notto Diobass. O. Ndiaye, élève en classe de CE1 et âgé de 10 ans, a été tué, ce jour-là, par S. Kébé, un vendeur de poisson. D’après une source policière, le bonhomme manipulait le fusil de son […] La nuit du dimanche a été dramatique à Diass Palam, village sérère safène niché dans la commune de Notto Diobass. O. Ndiaye, élève en classe de CE1 et âgé de 10 ans, a été tué, ce jour-là, par S. Kébé, un vendeur de poisson. D’après une source policière, le bonhomme manipulait le fusil de son frère aîné, pensant que l’arme n’était pas chargée. C’est là que le coup est parti atteindre le visage du petit garçon qui est mort sur le coup. Mis au courant des faits, le chef du village a informé les éléments de la brigade de gendarmerie de Notto. Ces derniers ont nuitamment fait une descente sur les lieux avant de procéder à l’arrestation du présumé meurtrier. Lequel, soumis au feu roulant des enquêteurs, a indiqué que l’arme appartient à son frère, G. Kébé. La même source informe que ce dernier, arrêté à son tour, ne dispose d’aucune autorisation administrative de détention, encore moins de port d’arme. Ils sont tous les deux en position de garde à vue. Le défunt a été inhumé, hier, lundi. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Aliou DIOUF



Source : Source : http://lesoleil.sn/drame-a-diass-palam-le-vendeur-...

Accueil Envoyer à un ami Partager