Drame à Golf Sud: l’émigré tue son jeune frère déficient mental, à coups de barre de fer Mamadou Makhtar Laye, a commis l’irréparable. Cet émigré vivant à Golf Sud a tué son jeune frère, Ousmane Laye, déficient mental, à coups de barre de fer.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 09:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon "Les Echos", tout est parti d’une dispute entre la fille de l’émigré et son jeune frère. Ousmane avait sérieusement corrigé la fille de son grand-frère, poussant ce dernier à intervenir.



Ousmane blesse alors son grand-frère à la tête avec une barre de fer. Ce dernier, s’empare de l’arme et lui assène plusieurs coups, le blessant sérieusement à la tête à son tour. Le jeune déficient mental succombera finalement de ses blessures. Mamadou Makhtar Laye a été arrêté pour meurtre et placé en garde-à-vue. Il a reconnu avoir tué son jeune frère, selon le journal.

