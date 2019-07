Drame à Kédougou : Deux morts et des blessés graves, le Maire de la localité, explique Suite au drame qui s’est déroulé hier, à Kédougou, le Maire de la ville, Mamadou Aly Cissé, interpellé aujourd’hui, par Sud Fm a informé que les travaux de la nouvelle gare routière sont terminés. Il y a de l’eau et de l’électricité dans cette nouvelle gare. Mais, c’est les chauffeurs qui souhaitaient avoir des routes à l’interne.



Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 21:17

« On est en train de voir avec Pacasen comment faire pour réaliser ces routes et comment déménager au plus vite dans ce garage », a expliqué le Maire de la ville, Mamadou Aly Cissé. Il a précisé que deux des blessés sont sortis ’hôpital. Et, il ne reste que celui qui avait un traumatisme crânien.







Sous ce registre, Mamadou Aly Cissé, annonce qu’il y a plusieurs arbres de grande taille, pouvant conduire à des dangers dans sa localité. Mais, après des concertations avec les autorités, ils vont essayer de voir comment les amoindrir afin de réduire les risques sur les populations.







A retenir que le drame qui s’est produit hier, à Kédougou a fait deux pertes en vie humaine. Il s’agit d’individus qui voulaient échapper à la pluie. Ces derniers, avaient choisi de se couvrir de la pluie sous un arbre géant à la gare routière. Mais, l’effet de la pluie a fait tomber l’arbre sur eux.



Les morts sont une commerçante Khadidiatou Souaré et un chauffeur, Alpha Oumar Diallo. Et trois autres blessés graves enregistrés et évacués au centre de santé de la localité.



Leral

