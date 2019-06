Drame à Kolda: un médecin se tire une balle dans la tête

Le Dr Mamadou Moustapha Lèye, 34 ans, s’est tiré une balle dans la tête. Le drame s’est produit, rapporte L’Observateur dans le logement de fonction de son ami, Dr Touré, sis à l’hôpital régional de Kolda. Le défunt y passait les week-ends.



En service au dépôt pharmaceutique de la commune de Saré Yoba Diéga (Kolda), c’est hier, vers 16 heures, que ce natif de Kaolack s'est retiré dans le salon, a sorti une arme à feu et a attenté à sa vie.



Le coup de feu a alerté les Touré qui ont accouru et sont tombés sur l’irréparable. Le corps sans vie gisait, à même le sol, dans une mare de sang. Alertée, la police a rappliqué et procédé aux constats d’usage, avant d'ouvrir une enquête pour déterminer le mobile.

