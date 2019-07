Drame à Linguère : il s'enivre avec du parfum et tue deux membres d'une famille Les faits se sont passés entre les villages de Mboula et Mbeuleukhé, dans le département de Linguère, rapporte "Source A". Un homme qui était hébergé par une famille, a tué deux membres de cette même famille, dont une femme. L’homme qui était complètement ivre, n’a même pas épargné les animaux de la maison. Le pire, c’est qu’il s’était enivré avec du parfum appelé « Boul Falé ».

