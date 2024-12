Drame à Mbour : Une famille de six personnes périt dans un incendie tragique Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Drame à Mbour/ Saliou Ndong Un drame tragique s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h45, dans le quartier 11 Novembre à Mbour. Six membres d'une même famille ont trouvé la mort, asphyxiés par les fumées. Parmi eux, une femme de 48 ans. Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste indéterminée. Cependant, la famille avait contacté les secours aux alentours de 4h45 pour signaler qu'une partie de leur maison était en feu, selon les informations fournies par Ndeye Maty Dieng, correspondante de RFM à Mbour.



Source : Source : https://atlanticactu.com/drame-a-mbour-une-famille...

