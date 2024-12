Drame à Niague : La piste du meurtre suivi d'un suicide évoquée

Un couple meurt calciné après une forte explosion dans leur chambre conjugale. Les Échos, qui revient sur la tragédie qui s'est produite à Niague, révèle des éléments troublants.



La même source, citant des voisins du couple, écarte d'ores et déjà la thèse de l'explosion de la bonbonne de gaz. «On a entendu des gens dire que l'explosion suivie d'un incendie serait due à une bonbonne de gaz. Mais, cela est archifaux. La bonbonne qui a été trouvé dans la chambre était vide», rejettent les interlocuteurs du journal. Qui avancent que le couple battait de l'aile.



Les Échos repris par Seneweb, se référant toujours à ses informateurs, rapporte que le commerçant O.K. Seck, âgé de 50 ans, et son épouse K. Diouf, 46 ans, «se sont séparés à maintes reprises avant de se réconcilier».



Pire, «Outre les turbulences dans le foyer, le mari proférait tout le temps des menaces de mort à l'encontre de son épouse, et jurait sur tous les saints de se donner la mort après», embraye le voisinage. Qui souffle que «Seck avait déjà tenté de mettre sa menace à exécution».



L'audition de la domestique, hospitalisée en soins intensifs après de graves brûlures sur le corps, sera déterminante.