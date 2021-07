Drame à Nord Foire : comment une fourgonnette hors contrôle a tué un individu… Ce fut une scène terrible. Vendredi, vers 19 heures, alors que les véhicules rivalisaient de vitesse sur la route de l’aéroport, un décor des plus macabres venait de se produire juste sous le pied de la passerelle située non loin de l’agence BOA de nord foire.

Une vielle fourgonnette blanche (celles qui font illégalement du transport en commun sur l’axe Patte d’oie Ngor), roulant à vive allure, a percuté un Pick – up qui la devançait. Elle a terminé sa course sur un individu qui s’est retrouvé sous les roues de la vielle guimbarde, nous apprend iGFM.



Terrifiés, de nombreuses personnes tenteront de soulever la voiture pour sauver l’homme. Mais, il y rendra l’âme. Le corps sans vie sera transporté par les pompiers qui auront, finalement réussi à le dégager des roues du véhicule.



