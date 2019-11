Drame à Pikine Rue 10: Deux jeunes se bagarrent et tuent une dame proche de Oustaz Pape Hann

Une nouvelle pour le moins rocambolesque secoue présentement la banlieue Dakaroise ce jeudi matin. Deux jeunes hommes qui se bagarraient avec une violence inouïe à Pikine Rue 10 ont dû en venir à l’irréparable. L’un des jeunes aurait lancé une grosse pierre à son protagoniste. Malheureusement, la pierre a dévié de sa trajectoire pour venir tuer sur le champ une veille mère de famille proche de Oustaz Pape Hann de la Tfm.



En effet au moment où nous mettions sous presse, c’est tout Pikine Rue 10 qui est plongé dans la consternation totale. Et c’est ce qu’on dit souvent, un malheur ne vient jamais seul. Affaire à suivre de près.





