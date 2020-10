Drame à Ranérou Ferlo: Un accident de la route fait quatre morts Un accident de la route a encore fait des victimes. Quatre personnes ont été tuées et une autre blessée dans un accident de la route survenu dimanche à Fourdou, dans le département de Ranérou Ferlo, au nord du Sénégal.

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS) citant les sapeurs-pompiers, les victimes avaient quitté Dakar pour se rendre dans le département de Kanel, à bord d’une voiture 4x4.



Malheureusement le véhicule, s’est renversé au moment où le chauffeur et ses passagers traversaient le village de Fourdou.



