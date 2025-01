Drame à Tambacounda : Une femme de 80 ans découverte carbonisée Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Tambacounda/ Saliou Ndong Le quartier Gourel Diadié, à Tambacounda, est plongé dans la consternation après la découverte du corps d’une femme de 80 ans, entièrement carbonisé, sous les débris d’un hangar en paille. D’après les informations recueillies, la victime aurait allumé un feu pour se réchauffer en raison des températures fraîches, avant que ses proches ne la laissent seule. Le feu, qui s’est propagé pendant son sommeil, a rapidement envahi le hangar, le réduisant en cendres. La vieille dame n’a malheureusement pas eu le temps de réagir et a été prise au piège par les flammes. Les autorités, accompagnées des sapeurs-pompiers de la 61ᵉ compagnie d’incendie et de secours, se sont rendues sur les lieux pour évaluer les dégâts et récupérer le corps, rapporte Dakaractu citant L’Observateur.



