Drame à Thiaroye: Quitté par son épouse, Arfang Cissé tue son fils et se donne la mort On en sait un peu plus sur les deux corps en état de décomposition découverts hier au quartier Thiaroye Biaffra. Il s’agit de Arfang Cissé, 30 ans et de son fils aîné, M. Cissé, âgé de 5 ans. D’après « L’Observateur », le père aurait tué son fils avant de se donner la mort. Un différend entre les époux serait au cœur de ce double meurtre.

Il ressort des témoignages des parents que Arfang Cissé ne supportait pas sa séparation d'avec son épouse. Tout est parti, au matin du 9 juin dernier, lorsque Arfang Cissé débarque au domicile de son épouse. Il récupère leur fils aîné puis retourne au domicile familial.



Là, loin des regards indiscrets, il s’est isolé avec l’enfant dans une pièce à étage en chantier. Il s’est mis à sectionner les veines à hauteur des deux poignets. Après avoir fini de tuer l’enfant, il se retire dans une chambre dans une chambre et se coupe à son tour la veine à hauteur des deux poignets, puis de l’avant-bras.



Après deux jours de recherches, une odeur pestilentielle qui se répand dans la maison, finit par attirer l'attention des parents d’Arfang . Qui après vérification, découvrent les deux corps inertes, baignant dans une mare de sang. « C’était un choc à la découverte des deux corps. Il y avait beaucoup de sang », témoigne un proche du défunt. Une enquête a été ouverte par la police, laquelle a déployé ses experts pour le constat.

