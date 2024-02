Drame à Thiès: Un individu s'est tragiquement tranché la gorge devant le poste de police de Nguinth, ce jeudi Un individu s'est tragiquement tranché la gorge devant le poste de police de Nguinth à l'aide d'un couteau qu'il détenait sur lui. Le défunt à la forte corpulence et de teint clair, dont l'identité n'a pas encore été établie serait âgé d'une quarantaine d'années. Il a mis fin à ses jours. Le drame s'est déroulé le jeudi 8 février 2024, vers 15 heures, devant la porte principale du poste de police de Nguinth, sur les deux voies menant à la ZAC, sur la route de Tivaouane, dans la commune de Thiès-Nord.

Les circonstances précises de cet acte restent floues. Bien que, certains évoquent la thèse du suicide. Des témoins présents sur les lieux rapportent avoir vu un homme vêtu seulement, d'une culotte, courant sur la chaussée et se portant des coups au ventre avec un couteau.



Pendant sa course, il a tenté d'attraper un garçon d'une dizaine d'années, apparemment dans le but de mettre fin à sa propre vie. Mais, l'enfant s'est débattu et, a réussi à s'échapper. L'homme a ensuite continué sa course et s'est tranché la gorge avec le couteau qu'il tenait, s'effondrant devant la porte du poste de police de Nguinth, où il a succombé à ses blessures dans une mare de sang.



Les policiers sont intervenus pour lui porter secours. Mais, il était déjà trop tard. Le corps de la victime a été transporté à la morgue du Centre hospitalier régional, Ahmadou Sakhir Ndiéguène par les sapeurs-pompiers. Après les constatations habituelles effectuées par la police, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de cette mort tragique.



