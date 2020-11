Drame à Thiès : Un jeune chauffeur d’un prestataire de la Senelec écrasé par un poteau électrique Voilà une fin bien tragique pour F. Kane, un jeune âgé de 20 ans, chauffeur d’un prestataire de la Senelec : il a été tué par une décharge électrique. Le drame s’est produit vendredi dernier au quartier Fahu, au niveau de l’antenne de la Rts.

La victime et ses camarades étaient en train de manœuvrer une grue pour déplacer des poteaux haute tension en béton de la Senelec, nous rapporte le quotidien.



Malheureusement l’irréparable s’est produit quand Kane tentait de déplacer l’un de ces poteaux qui s’est finalement écrasé sur lui. Il est décédé sur le coup.



Le corps sans vie a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par la 21e Compagnie d’incendie et de secours de Thiès.



