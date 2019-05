Drame à Yeumbeul sud: L’effondrement d’un mur tue un frère et une soeur Tristesse et consterantion à Pikine, le pan d’un mur s’est effondré ce dimanche et a tué un frère et une soeur. Les faits se sont déroulés au quartier Dame Seck. Ndiogou Mboup âgée de 4 ans et Awa Mboup âgée de 2 ans, tous de la mème famille, étaient de passage quand le mur a cédé. Ce drame remet sur la table l’éternelle question des bâtiments en ruine .



