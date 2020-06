Drame à Ziguinchor : Un camion de sable percute une moto «Jakarta» et fait un mort

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Un camion rempli de sable qui roulait à vive allure a heurté, ce samedi matin, à Ziguinchor, deux jeunes garçons qui étaient à bord d’une moto taxi «Jakarta». Un mort et un blessé grave ont été enregistrés. L’accident s’est passé entre les quartiers de Djibock et Boutoute.

Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. «Quant au blessé, il a été acheminé d’urgence aux services des urgences du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le chauffeur du camion a été mis aux arrêts par la police. Une enquête a été ouverte », informent nos sources.

IGFM



