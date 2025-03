Drame à Ziguinchor : Un tailleur retrouvé mort dans son atelier au marché Tilène Un drame a bouleversé le marché «Tilène» de Ziguinchor. SouleymaneDiassy,tailleur de profession et figure bien connue des lieux, a été retrouvé sans vie dansson atelier dansla soirée du vendredi dernier. L’homme, âgé d’environ soixante ans, a été découvert gisant sur le sol par des commerçants voisins, intrigués par l’absence inhabituelle de mouvement et de bruit venant de son échoppe. Source Le Témoin

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Mars 2025 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

Une découverte choquante dans un climat d’incompréhension D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, rien ne laissait présager un tel drame. «Je l’ai vu le matin, il travaillait comme d’habitude et discutait avec nous. Il n’avait pas l’air malade», confie un commerçant encore sous le choc.



Selon d’autres vendeurs du marché, Souleymane Diassy était un homme discret, connu pour son sérieux et sa générosité. L’alerte a été donnée aux alentours de 19 heures, lorsque des collègues, ne le voyant plus sortir de son atelier, ont décidé d’ouvrir la porte.

«Quand nous sommes entrés, il était allongé sur le sol, immobile. Nous avons immédiatement contacté les secours»,rapporte un témoin oculaire, visiblement bouleversé.



Des circonstances floues, une enquête ouverte



Les causes du décès restent pour l’heure indéterminées. Si certains évoquent un malaise cardiaque ou un accident de santé, d’autres n’écartent aucune piste, y compris celle d’un acte suspect.



«Il menait une vie paisible, sans conflit apparent. Mais une mort aussi soudaine soulève forcément des questions», explique un autre commerçant.



Informées, les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. Après avoir effectué les premières constatations, le corps de Souleymane Diassy a été évacué vers la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor pour une autopsie. «Nous avons ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes du décès. Aucun élément n’est pour l’instant écarté», a déclaré un responsable de la police locale.



Selon une source proche de l’enquête, aucune trace de violence visible n’a été relevée sur le corps, mais les autorités préfèrent attendre les conclusions de l’examen médical avant de se prononcer définitivement.



Un artisan respecté, une communauté en deuil La disparition de Souleymane Diassy a provoqué une onde de choc au sein de la communauté commerçante du marché «Tilène» où il exerçait son métier de tailleur depuis plus de trois décennies. Pour beaucoup, il était bien plus qu’un simple artisan.



«C’était un homme de parole, toujours prêt à aider. Il formait des jeunes et leur transmettait son savoir-faire avec patience»,témoigne un ancien apprenti, la voix tremblante d’émotion. Son atelier, habituellement animé par le bruit des machines à coudre et des conversations, est aujourd’hui plongé dans un silence pesant.



«Nous perdons un pilier du marché. Il connaissait tout le monde et inspirait le respect», confie un commerçant voisin.

Au-delà de son métier, Souleymane Diassy était également impliqué dans la vie sociale du quartier. Il participait régulièrement aux événements communautaires et n’hésitait jamais à tendre la main aux plus démunis. «Il offrait souvent des vêtements aux enfants défavorisés. Sa générosité restera gravée dans nos mémoires», ajoute un habitant du quartier



Des hommages en préparation En signe de respect, plusieurs commerçants dumarché envisagent d’organiser une collecte pour soutenir sa famille endeuillée. «Il laisse derrière lui une épouse et trois enfants. Nous voulons leur témoigner notre solidarité dans ces moments difficiles», explique un membre de l’association des commerçants du marché Tilène.



Une veillée de prière est prévue ce weekend en hommage à cet artisan dont la disparition brutale laisse un vide difficile à combler.

«C’est une perte irréparable pour nous tous. Que Dieu l’accueille dans Son Paradis», conclut un proche, la voix pleine de tristesse.



En attendant les résultats de l’autopsie et les conclusions de l’enquête, l’atelier de Souleymane Diassy est resté fermé, symbolisant le deuil et la douleur partagés par toute une communauté, marquée par le souvenir d’un homme respecté et aimé de tous.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook