Drame à l'hôpital régional de Kaolack : le procès de Seynabou Diène renvoyé au 25 mai 2022

Le procès de l’aide-infirmière ayant par inadvertance déclaré un bébé mort, prévu hier à Kaolack, a été renvoyé au 25 mai prochain. Le motif évoqué par le juge est l’absence des témoins cités dans cette affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques jours. En tout état de cause, cette audience était attendue par les Sénégalais, particulièrement ceux du Saloum qui avaient sûrement retenu leur souffle, pour connaître le sort réservé à l’aide-infirmière Seynabou Diène.



D'aprés "Le Témoin", le plaignant et la mise en cause avaient répondu à l’appel du juge. Mais à la barre du tribunal de Kaolack, ils se sont vu notifier le renvoi du procès pour la cause citée. Rappelons que l’aide-infirmière avait bénéficié d’une liberté provisoire et d’un retour de parquet après 24h de garde-à-vue au Commissariat central de Kaolack. Elle doit sa liberté provisoire au retrait de la plainte d’Alassane Diallo, père du nouveau-né, finalement décédé. Il a tenu à rappeler d’ailleurs hier, à sa sortie du tribunal, qu’il ne se constitue pas partie civile car, il a décidé de pardonner comme le lui a conseillé le Khalife général de Médina Baye, qui avait dépêché une délégation chez lui pour lui demander de s’en remettre à Dieu.



A rappeler que Seynabou Diène est inculpée de mise en danger de la vie d’autrui et usurpation de fonction de médecin.