Drame aux Mamelles: L’histoire sordide racontée par le douanier meurtrier de sa propre fille

YERIMPOST.COM Elle avait 6 ans, la petite fille. Sa mort a secoué la toile, elle s’est déroulée aux Mamelles entre les mains de son père qui lui a fracassé le crâne contre le lavabo.

L’auteur de ce crime n’est autre que le colonel de douane Mouhamadou Sall, chef de section au Môle 2, Port autonome de Dakar.

Cette tragédie s’est en réalité déroulée depuis le dimanche 23 août et certains ont tenté de « verrouiller » l’information, mais c’était sans compter avec les oreilles futées de la presse. Mouhamadou Sall, qui s’est lui-même rendu à la brigade de gendarmerie de Ouakam, a raconté aux enquêteurs qu’il voulait donner une correction à sa fille qui était sortie du domicile familial sans permission et qu’il n’avait aucunement l’intention de la tuer.

Dans ses explications, il raconte qu’une force obscure le poussait à aller plus loin encore et encore dans les coups qu’il infligeait à la petite. À un moment, il attrape sa fille par les cheveux et lui cogne la tête contre le lavabo de la salle de bain. Le coup est d’une telle violence que le lavabo éclate et l’un des morceaux transperce la gorge du petit bout qui meurt sur le coup. Mouhamadou Sall est depuis le lundi transféré au service psychiatrique de l’hôpital Fann après que les gendarmes ont tenté à plusieurs reprises de l’entendre à nouveau. En vain, puisqu’il s’est mis à délirer.

Source : https://yerimpost.com/drame-aux-mamelles-lhistoire...