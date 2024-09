Drame de Mbour : Le Sen de l’Apr exprime sa compassion et ses condoléances attristées aux familles des victimes

« C’est avec tristesse et consternation que nous avons appris le drame survenu aux larges des côtes de Mbour avec le naufrage de dizaines de passagers.



Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République exprime sa compassion et ses condoléances attristées aux familles des victimes et prie pour le repos de l’âme des disparus. Cet énième drame de l’émigration irrégulière a mis tout le pays en émoi, le plongeant également dans une grande désolation.



Avec un sens élevé de la responsabilité, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République appelle les autorités à renforcer les dispositions utiles et nécessaires pour lutter avec fermeté contre les réseaux maffieux et criminels, mais aussi et surtout, consolider, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques qui insèrent les jeunes et les femmes, dans la société du travail et de l’entreprenariat, au-delà des discours lénifiants et des effets d’annonce. Il est vrai que le sujet est grave et complexe. Il nous interpelle tous.



La jeunesse n’est pas seulement l’avenir du pays, c’est également son présent. Ainsi elle doit rester une priorité de premier ordre pour les autorités qui doivent lui ouvrir de réelles perspectives d’avenir. Il n’y a pas urgence plus pressante pour la consolidation de notre nation, de notre vivre ensemble et de la paix sociale.



L’Alliance Pour la République invite d’une part, l’État à plus de hardiesse et de détermination dans la prise en charge de la jeunesse et appelle d’autre part, les populations à la vigilance et à l’engagement citoyen pour contribuer à la lutte contre ce fléau. Enfin, le SEN s’incline devant la mémoire des victimes de l’accident de la route survenu vers Ndangalma, présente ses condoléances aux familles des victimes et prie pour le repos de leur âme. »



Fait à Dakar, le 12 septembre 2024

Le Secrétariat Exécutif National



